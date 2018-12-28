Köprü cezalarını iptal eden kanun Resmi Gazete'de
Köprü cezalarını iptal eden kanun Resmi Gazete'de
New York'ta mavi ışık paniği ! Sırrı çözüldü
New York'ta mavi ışık paniği ! Sırrı çözüldü
Trabzon'da tüpçü dükkanında patlama: 2 yaralı
Trabzon'da tüpçü dükkanında patlama: 2 yaralı
Yılbaşı için hazırlanmış... Toprağa gömülü olarak bulundu !
Yılbaşı için hazırlanmış... Toprağa gömülü olarak bulundu !
Havalimanının yeni taşınma tarihi belli oldu !
Havalimanının yeni taşınma tarihi belli oldu !
Dizilerin fragmanları neden yayınlanmıyor ? İşte nedeni...
Dizilerin fragmanları neden yayınlanmıyor ? İşte nedeni...
Açıklamalar peş peşe geldi; İşte okullarda kar tatili ilan edilen illerimiz
Açıklamalar peş peşe geldi; İşte okullarda kar tatili ilan edilen illerimiz
Erzincan'da korkutan deprem ! Sallandı...
Erzincan'da korkutan deprem ! Sallandı...
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 28 Aralık 2018 07:29

New York'ta mavi ışık paniği ! Sırrı çözüldü

ABD'nin New York kentinde akşam saatlerinde görülen mavi ışık paniğe neden oldu.

New York'ta mavi ışık paniği ! Sırrı çözüldü
A+ A-

New York semalarını akşam saatlerinde kaplayan ve çevre sakinlerinde paniğe yol açan mavi ışığın bir trafo patlaması sonucu olduğu ortaya çıktı.

ABD'nin en büyük kentlerinden New York semalarında akşam saatlerinde sıra dışı bir mavi ışık belirdi.

Sosyal medya kullanıcıları Manhattan, Queens ve Astoria bölgelerinden net şekilde görülen ışığın görsellerini paylaşırken, kaynağı bilinmeyen ışık kent sakinlerinde paniğe yol açtı.

Aynı saatlerde Queens'de elektrik kesintisi de yaşandı. New York Polis Departmanından yapılan açıklamada, ışığın, elektrik dağıtıcısı Con Edison'ın Queens'deki tesisindeki bir trafoda meydana gelen patlamadan kaynaklandığı bildirildi.

Patlama sonucu çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, olayda kimsenin yara almadığı da kaydedildi.

AA

new york , abd , mavi ışık , trafo patlaması
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM