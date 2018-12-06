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  4. 06 Aralık 2018 17:42

“Noel Baba yok” diyen öğretmene uzaklaştırma

ABD'nin New Jersey kentinde, ilkokul birinci sınıf çocuklarına Noel Baba'nın gerçek olmadığını söyleyen bir öğretmen görevden uzaklaştırıldı.

“Noel Baba yok” diyen öğretmene uzaklaştırma
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BBC Türkçe'nin haberine göre, adı sadece "Bayan M" olarak açıklanan öğretmenin Hristiyanların en önemli bayramı olan Noel öncesinde çocuklara Noel Baba'nın yanı sıra diğer mitolojik figürler elf'ler, uçan Ren geyikleri, leprikonlar, diş perisi ve Paskalya tavşanının da gerçek olmadığını söylediği belirtiliyor.

Cedar Hill İlkokulu Müdürü Michael Raj, öğretmeni çocuklarının hayal dünyasını yıkmakla suçlayan velilere özür mektupları gönderdi.

“BEN İNANIYORUM”

Cedar Hill'in de bağlı olduğu bölge ilkokullarının sorumlusu Rene Rovtar, söz konusu öğretmenin artık bu okulda görev yapmayacağını açıkladı.

Kendisinin de bir veli olduğunu olduğunu söyleyen ve çocukların hassasiyetini anladığını belirten Rovtar, Twitter'da bir Noel Baba'yla çekilmiş fotoğrafının altına "Ben inanıyorum"diye yazdı.

 

BBC Türkçe

Noel Baba yok
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