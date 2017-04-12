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  1. 12 Nisan 2017 16:31

O gazete "escort" haberi için özür diledi

ABD First Lady'si hakkında çıkan "escort" haberleriyle ilgili Daily Mail gazetesi özür diledi.

O gazete escort haberi için özür diledi
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İngiliz gazetenin ABD First Lady'sinin 90'lı yıllarda seks işçisi olduğunu yazmasıyla kopan kıyamette bugün yeni bir gelişme yaşandı. Melania Trump'tan özür dileyen Daily Mail, 2,9 milyon dolar tazminat ödeyecek.

İngiliz gazetesinin ABD First Lady'si hakkında ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düşmüştü. O haberden sonra Daily Mail Melania Trump'tan özür dileyerek tazminat ödemesine karar verildi.

İngiliz Daily Mail gazetesi, ABD First Lady'si Melania Trump'tan geçmişte eskort olarak çalıştığını yazan haber nedeniyle özür diledi.

Gazete hem kağıt baskıda hem de internet sitesinde özür dileyecek ve haberi yayından kaldıracak.

Daily Mail ayrıca yol açtığı hasar nedeniyle First Lady Trump'a tazminat ödemeyi kabul etti. Tarafların mutabık olduğu rakam 2,9 milyon dolar. Melania Trump gazete aleyhine 150 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

İngiliz gazetesi, 20 Ağustos 2016 tarihinde geçmişte mankenlik yapan First Lady'nin 90'lı yıllarda seks işçisi olduğunu sayfalarına taşımış ve kıyamet kopmuştu. Daily Mail, haberini Slovenya dergisi Suzy'den alıntılarla sunmuştu.

Gazeteyi mahkemeye veren Melania Trump, birkaç dava birden açtı. Trump'ın avukatları, söz konusu haberin müvekkilinin milyonlarca dolarlık Reklam anlaşmaları almasına engel olduğunu savunuyordu.

 

Milliyet

daily mail , eskort , first lady , abd