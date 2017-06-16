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  4. 16 Haziran 2017 20:45

Obama başlatmıştı... Trump iptal etti

ABD Başkanı Trump, eski başkan Trump'ın Küba ila başlattığı normalleşme sürecini iptal etti.

Obama başlatmıştı... Trump iptal etti
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ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Küba’yla başlattığı normalleşme sürecini iptal ettiğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de düzenlenen basın toplantısında ABD'nin dış politikası hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, dış politikada Küba'ya yönelik değişiklikler yaptığını açıklayarak, eski Başkan Barack Obama'nın, Küba'yla başlattığı normalleşme sürecini iptal ettiğini açıkladı.

Trump, Castro rejimini barbar ilan ederek, “Tanrı'nın yardımıyla, yakında özgür bir Küba elde edebileceğiz. Komünizm, şimdiye kadar denenen, her ulusu yok etti" dedi.

İHA

küba , barack obama , abd başkanı , trump