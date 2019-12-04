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  4. 04 Aralık 2019 12:15

Öğrencisine çıplak fotoğraf gönderen öğretmen tutuklandı

ABD'de, 2014 yılında güzellik kraliçesi seçilen Ramsey Bearse, 15 yaşındaki erkek öğrenciye çıplak fotoğraf gönderdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Öğrencisine çıplak fotoğraf gönderen öğretmen tutuklandı
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ABD'nin Kentucky eyaletinde 2014 yılında güzellik kraliçesi seçilen ve daha sonra öğretmenlik mesleğine geri dönen 28 yaşındaki sekizinci sınıf öğretmeni Ramsey Bearse, 15 yaşındaki erkek öğrencisine çıplak fotoğraf gönderdiği gerekçesi ile tutuklandı.

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir öğrenci velisi, oğlunun cep telefonunda öğretmenine ait çıplak fotoğrafları görünce durumu yetkililere bildirdi.

Yetkililer, öğretmenin öğrencisine çıplak fotoğraf gönderdiğini kabul ettiğini ve başka öğrencilere de gönderilip gönderilmediğini araştırdıklarını söyledi.

Olayın ardından ABD'nin Kentucky eyaletinde 2014 yılında güzellik kraliçesi seçilen öğretmen Ramsey Bearse, gözaltına alınarak tutuklandı.

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