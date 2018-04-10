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  4. 10 Nisan 2018 22:29

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkınca...

ABD'de bir okulda öğretmenin 13 yaşındaki bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkınca görevden alındı.

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkınca...
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ABD'de bir okulda öğretmenlik yapan Amy Nowaczyk, düğününe bir hafta kala görevinden alındı. Nowaczyk, 13 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşadığı ortaya çıkmasının ardından tutuklandı.

ABD’nin Nebraska eyaletinin Omaha şehrinde öğretmenlik yapan Amy Nowaczyk, öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Yaklaşık 1 yıldır adı açıklanmayan öğrencisiyle birlikte olduğu belirtilen Nowaczyk’ın, çocuğun telefonuna gönderdiği cinsel içerikli mesajlar ve fotoğrafları ailenin görmesiyle yakalandığı öğrenildi.
Olayın ortaya çıkmasının ardından öğretmen okuldaki görevinden de atıldı. 25 yaşındaki Nowaczyk’ın 1 hafta sonra evlenmek üzere olduğu ortaya çıktı.

Sözcü

öğretmen , cinsel ilişki , öğrenci
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