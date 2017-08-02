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  4. 02 Ağustos 2017 21:52

Okulda patlama ! Yaralı ve kayıplar var

Bir okulda meydana gelen patlamada yaralıların ve kayıpların olduğu bildirildi.

Okulda patlama ! Yaralı ve kayıplar var
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ABD'nin Minneapolis kentinde bir okulda meydana gelen patlamanın ardından okulun bir bölümünün çöktüğü, 5 kişinin yaralandığı, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Minneapolis emniyetinden yapılan açıklamada, Minnehaha Academy'de meydana gelen patlamanın nedeninin gaz sızıntısı olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Patlama sonucu okulun bir bölümünün çöktüğü ve yangın çıktığı ifade edilen açıklamada, 5 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, kayıp 2 kişi için de arama çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.

Daha önce kayıp olduğu duyurulan 1 kişinin ise bulunduğu ve herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edildi.

Yaralıların durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.

AA

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