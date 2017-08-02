Okulda patlama ! Yaralı ve kayıplar var

ABD'nin Minneapolis kentinde bir okulda meydana gelen patlamanın ardından okulun bir bölümünün çöktüğü, 5 kişinin yaralandığı, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Minneapolis emniyetinden yapılan açıklamada, Minnehaha Academy'de meydana gelen patlamanın nedeninin gaz sızıntısı olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Patlama sonucu okulun bir bölümünün çöktüğü ve yangın çıktığı ifade edilen açıklamada, 5 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, kayıp 2 kişi için de arama çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.

Daha önce kayıp olduğu duyurulan 1 kişinin ise bulunduğu ve herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edildi.

Yaralıların durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.