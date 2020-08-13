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  4. 13 Ağustos 2020 09:25

Okullar açıldıktan 24 saat sonra: Tüm sınıf karantinada!

ABD'nin Florida eyaletinde ara verilen eğitim dün başladı. Fakat okulun açılmasından bir gün sonra 1 öğrencide Covid-19 belirtilerinin gösterilmesi sonrasında sınıf karantinaya alındı. Öğrenciler evden eğitime geri döndü.

Okullar açıldıktan 24 saat sonra: Tüm sınıf karantinada!
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Türkiye'de uzaktan eğitim için 31 Ağustos, yüz yüze eğitim için 21 Eylül kararı verilmişken, korkutan haber ABD'den geldi. Önceki gün yüz yüze eğitime geri dönen Florida’daki SeaWind İlkokulu’nda korkulan oldu.

Martin County’de yüz yüze eğitime başlayan SeaWind İlkokulu’nda eğitime başlanmasından sadece 1 gün sonra öğrencilerden birinde corona virüsü semptomları tespit edildi. Martin County bölge sözcüsü Jennifer DeShazo, öğrencide Covid-19 şüphesi bulunduğu için sınıfın karantina altına alındığını duyurdu.

CORONA VİRÜSÜNÜN MERKEZ ÜSSÜ

Sınıftaki 9 öğrencinin 14 gün boyunca evden eğitime geçtiği açıklanırken, diğer öğrencilerin de uzaktan eğitim almaya devam ettiği öğrenildi.

551 binden fazla corona virüsü vakası tespit edilen Florida, ABD’de salgının merkez üslerinden biri olarak biliniyor.

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