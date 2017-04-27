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  1. 27 Nisan 2017 09:00

Ölüm bile bu çifti ayıramadı

ABD'de 69 yıl evli kalan bir çift, sadece 40 dakika arayla hayata veda etti.

Ölüm bile bu çifti ayıramadı
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Daily Herald gazetesinin haberine göre; 89 yaşındaki Terasa Vatkin, geçen Cumartesi günü Alzheimer hastalığına yenik düştü.

Teresa son nefesini verirken, 91 yaşındaki eşi Isaac Vatkin, yanı başında bekliyordu.

Teresa’nın ölümünün üzerinden henüz 40 dakika geçmişti ki Isaac da hayatını kaybetti. Aile üyeleri, Vatkin ile Isaac’in birlikte olduklarını düşünerek avuntu buluyor.

Çiftin kızları Clara Gesklin, cenaze törenin konuşurken, “Birbirlerine olan sevgileri çok güçlüydü, birbirleri olmadan yaşamadılar” dedi.

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