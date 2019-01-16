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  4. 16 Ocak 2019 16:43

Oyun için girdikleri derin dondurucu sonları oldu !

Bahçede atılı bir derin dondurucunun içinde sıkışan 3 çocuk hayatını kaybetti.

Oyun için girdikleri derin dondurucu sonları oldu !
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ABD'nin Florida eyaletinde, bahçede atılı bir derin dondurucunun içinde sıkışan üç çocuk öldü.
 
 Bir, dört ve altı yaşındaki çocukların dondurucuya oyun oynamak için girdikleri, üstlerine kapanan kapağı açamadıkları için havasızlıktan öldükleri belirtiliyor.

Baygın halde bulunan çocukların hastaneye kaldırıldıkları ancak kurtarılamadığı açıklandı.

Polis, cinayetten şüphelenilmediğini açıkladı.

'ANNE 10-15 DAKİKAYA TUVALETE GİTTİ'

Yerel medyaya göre, bir yaşındaki kız çocuğuyla altı yaşındaki ağabeyi, Live Oak'taki evde büyükanneleriyle yaşıyordu. Çocukların dört yaşındaki arkadaşlarıyla, annesinin de aynı evde yaşadığı belirtiliyor.

Suwannee Emniyet Müdürü Sam St John'a göre olay sırasında çocuklara dört yaşındaki çocuğun annesi bakıyordu.

10-15 dakikalığına tuvalete gittiği belirtilen kadın döndüğünde çocukların ortada olmadığını fark edince, gece mesaisine gitmeden önce uyuyan büyükanneyi uyandırdı.

Evi arayan ve komşularına soran kadınlar daha sonra çocukları bahçedeki derin dondurucunun içinde buldu. Nefes almadıkları belirlenen çocuklar hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

BBC Türkçe

oyun , derin dondurucu , cinayet , çocuk
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