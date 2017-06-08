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  4. 08 Haziran 2017 15:58

Oyuncak toptan kokain çıktı

ABD'nin Kalifornia eyaletinde bir kadın çocuğuna oyuncak top aldı. Topun içerisinden kokain çıktı.

Oyuncak toptan kokain çıktı
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ABD'de bir anne çocuğuyla birlikte yemek yedikleri restorandaki otomattan oyuncak top aldı. Oyuncağın içerisinden 136 gram kokain çıktı.

Kaliforniya eyaletinde oğluna hediye alan bir anne hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Adı açıklanmayan anne çocuğu için yemek yedikleri restorandaki otomattan oyuncak top aldı.

Çocuğun topla bir süre oynadıktan sonra içerisinden beyaz bir toz çıktığını fark eden kadın polise haber verdi. Oyuncaktan çıkan tozu test eden polis kokain olduğunu tespit etti. Polis kutudan 136 gram kokain çıktığını belirtti.

Otomatın bulunduğu restoranın sahibiyle konuşan polis otomata incelenmek üzere el koydu. Uyuşturucuyla bir ilgisi olmadığını iddia eden restoranın sahibi otomatın kendisine ait olmadığını, restoranındaki bir bölgeyi şirkete kiraladığını söyledi.

 
 

kokain , otomat , makina , oyuncak , uyuşturucu , çocuk