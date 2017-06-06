Pentagon: ''Havadan bildiri attık''

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, Rakkalıları şehri terk etmeleri konusunda uyardıklarını ifade ederek, “Şehri terk etmeleri konusunda havadan bildiri attık" dedi.

Albay Davis, bu sabah başladığı duyurulan Rakka operasyonu ile ilgili Pentagon’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, “Bu savaşta onlara (SDG), özel kuvvetlerimize ve sahadaki ortaklarımıza önemli bir destek sağlayan Deniz Piyadeleri M777 Obüsleri ile destek veriyoruz. Ayrıca HH-64 Apache helikopterlerini kullanıyoruz. Deniz Piyadeleri topçu desteği veriyor ve yakın hava desteğinin yanı sıra HIMARS platformları ile de tüm hava koşullarında mobil atış desteği de sağlayan bir kapasite ile operasyonu destekliyoruz.” açıklamasında bulundu.



DEAŞ’ın Rakka’da birkaç yüz militanı bulunduğunu ifade eden Davis, örgütün idari kadrosunun şehirden ayrılmış olduğunu ifade etti.



"İncirlik Üssü'nü kullanıyoruz"



Türkiye’nin Rakka operasyonu kapsamında PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD/YPG’ye silah verilmesi konusundaki hassasiyetleri karşısında "duyarlı" olduklarını ifade eden Davis, bir koalisyon ortağı olarak Türkiye ile yakın temas halinde olduklarını kaydetti.



Rakka operasyonu kapsamında İncirlik Üssü'nün kullanılıp kullanılmadığına yönelik bir soruya, “İncirlik Üssü'nü kullanıyoruz.” cevabını veren Davis, İncirlik’i ne tür operasyonlar için kullandıklarıyla ilgili detaylara girmedi.



"Havadan bildiri attık"



Rakka operasyonu başlarken Rakkalıları şehri terk etmeleri konusunda uyardıklarını ifade eden Davis, ancak sivillerin dışarı çıkmasını sağlamak konusunda ne tür tedbirler alındığına yönelik sorulara ise tatmin edici cevaplar vermedi.



Davis, “Rakkalıları, yapabiliyorlarsa, şehri terk etmelerini konusunda teşvik ediyoruz. Tabii bu oldukça zordur. DEAŞ halkı orada tutmak istiyor. DEAŞ’ın şehirden kaçmak isteyenleri toplu infaza tabi tuttuğuna yönelik haberler geliyor.” şeklinde konuştu.



Siviller için koridor açılıp açılmadığına yönelik soruları cevapsız bırakan Davis, “Halka, şehri terk etmeleri konusunda havadan bildiri attık. Özellikle Fırat Nehri'ni geçmemeleri konusunda uyardık, çünkü nehri geçmeye çalışanları vuruyoruz. DEAŞ müsaade ederse şehirden çıkmalarına imkan var.” dedi.



DEAŞ'ın güneye inmesini engellemeye çalışıyor



ABD öncülüğündeki koalisyon, Rakka’yı SDG yardımı ile kuzeydoğu ve batıdan sararken, şehrin güneyinde yer alan Fırat Nehri'nin üzerindeki köprüleri hava saldırıları ile vurarak DEAŞ’ın güneye inmesini engellemeye çalışıyor.



ABD'nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'nun açıklamasına göre Rakka şehrini terör örgütü DEAŞ'tan geri almaya yönelik operasyonun bugün itibariyle başlatıldığı bildirilmişti.