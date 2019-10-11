Pentagon'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

ABD Savunma Bakanı Esper, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine tek taraflı olarak müdahale etmesine karşıyız ve bu konuda derin hayal kırıklığı içindeyiz. Bu operasyon Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ortaklarımızı tehlikeye atıyor, DEAŞ hapishanelerinin güvenliğini tehlikeye atıyor ve bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracak." dedi.

Tüm yetkililerin, en tepeden aşağı doğru Türk mevkidaşları ile irtibata geçtiğini belirten Esper, Bakan Akar'a ABD'nin Barış Pınarı Harekatı'na karşı olduğunu ve bunun ikili ilişkilere zarar verme riski taşıdığını söylediğini aktardı.

Türkiye'nin harekat öncesi kendilerine bilgi vermesi üzerine ABD'nin güvenlik amaçlı askerlerini bölgeden çektiğini ifade eden Esper, "Askerimizi korumak amacıyla bölgedeki bazı kuvvetlerimizin yeniden konumlandırıyoruz." diye konuştu.

ABD'nin bölgedeki askeri vaziyetinde nasıl bir değişiklik yaptığına yönelik soruları yanıtlamaktan kaçınan Esper, "Şu aşamada Suriye'deki askeri varlığımızda bir değişiklik yok. Ancak oradaki durumu asker sayımızı değerlendirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

"KÜRT ORTAKLARIMIZI TERK ETMEDİK"

Esper, "(YPG/PKK) Kürt ortaklarımızı terk etmedik. Onlarla Suriye'nin diğer bölgelerinde birlikteyiz." dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye harekat düzenlemek konusunda "fevri" davrandığını iddia eden Esper, bu durumun ABD'yi Türkiye ile ittifakını, YPG/PKK ile ortaklığını ve Amerikan askerlerinin güvenliği konusunda zor duruma düşürdüğünü öne sürdü.

Esper, "Bize DEAŞ hilafetini yıkma konusunda yardım eden SDG ile yakın koordinasyon içindeyiz ancak Amerikan kuvvetlerini Türkler ile Kürtler arasındaki uzun çatışmanın arasında bırakmayacağım. Bunun için Suriye'de değiliz." ifadesini kullandı.

ABD'li tüm yetkililerin Türk mevkidaşları ile harekatı durdurma ve tekrar güvenlik mekanizması anlaşmasına dönmesi çağrısında bulunduğunu ifade eden Esper, şöyle devam etti:

"Dün Bakan Akar ile görüşmemde harekatı durdurmaları konusunda istekli olduklarına dair bir emare görmedim. Buna şaşırmadım. Göreve temmuz ayının sonunda geldim ve kendisi ile çok kez görüştüm ancak bu onların ulusal güvenliğimizi etkiliyor vesaire diyerek PKK/YPG terör örgütü konusu sürekli ifade ettikleri bir temaydı. Bu müdahaleyi kaydettiğimiz ilerleme ile birlikte bu ölçüde yapma konusunda son derece kararlıydılar. Bu kararlılıkta bir azalma görmüyorum."

Türkiye'nin 2014'ten bu yana ABD ile YPG arasındaki ilişkiye karşı olduğuna işaret eden Esper, Türkiye'nin bu kaygılarını gidermeye çalıştıklarını ancak Ankara'nın harekat kararı almasına da şaşırmadıklarını anlattı.

"TÜRKLERE KARŞI ASKERİ OPERASYON YAPMAMIZA İZİN VEREN BİR DURUM YOK"

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de sorular üzerine, Türkiye'nin Suriye sınırında YPG/PKK kontrolündeki alanın 400 kilometrenin üzerinde olduğunu belirterek, Barış Pınarı Harekat alanının 125 kilometrelik alanı kapsadığını ve bu harekat alanı dışındaki bölgelerde SDG ismini kullanan YPG/PKK ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin hem savaş uçakları, silahlı ve silahsız İnsansız Hava Araçları, top atışları ile operasyon yürüttüğünü aktaran Milley, diğer saldırılara oranla karadan girişin şu an için daha sınırlı olduğunu dile getirdi.

DEAŞ tutuklularına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Milley, "ABD'nin bu tutuklular konusunda yasal bir sorumluğu yok. Bunu belki hukukçular tartışır ama biz ABD ordusu olarak bunları Suriye'de korumakla yükümlü değiliz." dedi.

Milley, dün Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'e, harekat bölgesindeki DEAŞ mensupları ve diğer tüm konulardan Türkiye'nin sorumlu olduğunu söylediğini ifade etti.

ABD'nin SDG ismini kullanan YPG/PKK'yı silahlandırmaya devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya ise Milley, "SDG ile bu müdahale alanı dışındaki bölgelerde DEAŞ ile mücadele kapsamında çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

"ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bir uçuşa yasak bölge ilan edecek mi?" sorusuna yanıt veren Milley, "70 yıllık NATO ortağımız Türklere karşı Kürt güçlerine destek amaçlı askeri operasyon yapmamıza izin veren bir Güvenlik Savunma Alanı yok." diye konuştu.

Milley, Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon sağladıklarını ve ABD askerlerinin koordinatlarını Türkiye'ye verdiklerini de söyledi.

ABD'li komutan ayrıca Türkiye'ye "vurulmayacak hedefler listesi" verdiklerini sözlerine ekledi.