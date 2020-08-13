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  4. 13 Ağustos 2020 21:14

Pentagon'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Endişeliyiz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Yunanistan ve Fransa deniz kuvvetlerinin Akdeniz’in doğusunda ortak tatbikat düzenlemesinden endişe duyduklarını belirtti.

Pentagon'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Endişeliyiz
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Hoffman, bugünkü basın toplantısında, Yunanistan ve Fransa’nın ortak tatbikatıyla ilgili, “Doğu Akdeniz’deki gelişmelerden endişeli olduğumuz ortada” ifadesini kullandı.

"GERİLİMİN AZALMASINI İSTİYORUZ"
Fransa ve Türkiye’nin, NATO içinde ABD’nin son derece önemli müttefiki olduğunu kaydeden Hoffman, “Gerilimin azalmasını istiyoruz. Onların işbirliğine devam ederek daha az elverişli koşullarda savaş gemilerini veya uçaklarını kullanma ihtiyacını öngörmeyen çözüm bulmasını istiyoruz” dedi.

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