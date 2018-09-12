Pentagon’dan Suriye için çok kritik Türkiye açıklaması

Eric Pahon, Ankara ile Washington'ın geçen haziranda üzerinde anlaştığı Menbiç yol haritası uyarınca Türk askerlerinin Menbiç içine girmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Pahon, iki ülkenin hazırlık yaptığı ortak devriyenin şehrin merkezinde değil, dışında gerçekleşeceğini kaydetti.

Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Pahon, Türkiye'nin İdlib halkını korumak için buraya Özgür Suriye Ordusu'ndan (ÖSO) 20 bin kişi göndermeye hazırlandığına ilişkin haberleri de değerlendirdi. Pentagon Sözcüsü, "Türkiye'nin güney sınırında kendi güvenlik kaygılarını gidermek için atacağı adımlara saygı duyarız" dedi.

Ayrıca Ankara ile Washington’un geçen haziran ayında anlaştıkları Menbiç yol haritasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü de belirten Pahon, Türk askerinin Menbiç’in içine girmesinin söz konusu olmadığını kaydetti.