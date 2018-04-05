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  4. 05 Nisan 2018 22:10

Pentagon'dan Trump'a büyük şok !

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü White, ABD'nin Suriye'den çekilmeyeceğini açıkladı.

Pentagon'dan Trump'a büyük şok !
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White,  ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD kuvvetlerini Suriye'den çekeceğine yönelik  iddiaları "dedikodu" olarak niteledi.

White, ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenize  ile haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Pentagon'un Suriye'de kalmak istediği, Beyaz Saray'ın  ise çekilmek istediğinin basına yansıdığını, bunun Pentagon ile Beyaz Saray  arasında iletişimsizliğe işaret edip etmediğine ilişkin sorusunu White, şöyle  yanıtladı:

"Çekilme hakkında insanların dedikodularını duydum. Başkan'ın 'Çok  yakında' dediğini biliyorum çünkü DEAŞ'ı yenmekte çok başarılı olduk ama DEAŞ  bitmiş değil ve DEAŞ’ın yenildiğini sağlama amacına bağlıyız.

Her zaman dediğimiz gibi Suriye'de görevimiz DEAŞ'ı yenmektir. Bu,  neredeyse tamamlanmak üzere ancak bitmiş değil."

AA

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