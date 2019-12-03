Pentagon'dan Türkiye'ye sert mesaj

NATO’nun 70’nci yıl zirvesi öncesi Reuters haber ajansına röportaj veren ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye’nin NATO müttefiklerinden beklentisinin aksine terör örgütü PKK’nin Suriye uzantısı YGP’nin ‘terör örgütü’ olarak tanımlanmasına destek vermedi. İngiltere’nin başkenti Londra’ya giderken konuşan Bakan Esper, “Türkiye’ye mesajım şudur, bu müdahale planlarında yol almamız gerekiyor ve bu, onların kendi özel kaygılarıyla engellenemez” ifadelerini kullandı.

Mark Esper açıklamasında, "Müttefiklerin birliği ve hazırlıklı olması, daha büyük meselelere odaklanmanız gerektiği anlamına geliyor. Daha büyük mesele de NATO’nun hazırlıklıklı olma halidir. Herkes Türkiye’nin ajandasını onaylama niyetinde değil. Herkes onların tehdit olarak gördüklerini tehdit olarak görmüyor" ifadelerini kullandı.

İngiliz Reuters haber ajansı, geçen hafta Türkiye’nin NATO’nun Baltık ve Polonya’ya yönelik savunma planlarına destek vermeyi reddedeceğini yazmıştı.

Ankara Yönetimi’nin gerekçesi ise Türkiye’nin YPG terör örgütüyle ilgili talebinin müttefikler tarafından karşılanmamasıydı.

Türk bir diplomattan ediline bilgiler ışığında yapılan habere göre, Ankara'nın Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'ye karşı verdiği mücadelede daha fazla destek alamadığı takdirde, müttefiklerin Baltıklar ve Polonya için yaptığı plana destek vermeyeceği belirtilmişti.

GERGİN AÇIKLAMALARIN GÖLGESİNDE YIL DÖNÜMÜ

NATO' 70’inci kuruluş yılı dönümü öncesi taraflardan önemli açıklamalar geliyor. Geçen ay Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, The Economist dergisine verdiği bir röportajda çok tartışılan ifadeler kullanmıştı.

Fransa lideri, “Şu an yaşadığımız şey NATO’nun beyin ölümüdür. ABD, Avrupa projesine sırtını döndü. ABD ve NATO müttefikleriyle stratejik karar alma mekanizmasında bir koordinasyon yok” demişti.

Macron, Türkiye'nin güney sınırında başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nı da “Bir diğer NATO müttefikimiz Türkiye, bizim ilgimizin olduğu bir alanda haber vermeden askeri harekat düzenliyor” diyerek eleştirmişti.

ERDOĞAN’DAN MACRON’A TEPKİ

Bu sözlerle Türkiye’nin NATO üyeliğini tartışmaya açan Macron’a Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan 29 Kasım’da sert tepki gelmişti.

Erdoğan, Macron’un Barış Pınarı Harekâtı’na istinaden söylediği “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” ifadesine yanıt vererek, “Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir” dedi.

Bunun üzerine Fransa Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açıklamanın ardından Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa’yı bakanlığa çağırdı. Açıklamada, Erdoğan’ın ‘aşağılayıcı’ yorumları nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

