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  4. 03 Ağustos 2017 20:03

Pilot radarda bakın ne çizdi !

ABD'de bir pilot, radarda rotayla havada uçak resmi çizdi.

Pilot radarda bakın ne çizdi !
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ABD'de bir pilot, radarı 'tuvar' gibi kullanarak kullandığı rotayla havada uçak resmi çizdi. Pilotun internetten yayınlanan uçuş rotasının en sonunda bir uçak şekli çizdiği görüldü. Bazıları ise bunun ilginç bir tesadüften ibaret olduğunu savunurken, kimilerin pilotun bu şekli bir test uçuşunda gerçekleştirdiğini iddia etti.

ABD'nin Seattle şehrinden bugün kalkan Boeing 787-8 Dreamliner yolcu uçağının rotası, hava trafiğini canlı olarak yayınlayan Flightradar 24 tarafından görüntülendi.

Sputnik'in haberine göre, ilk önce doğuda Montana'ya doğru hareket eden pilot, Kuzey Dakota ve Minnesota'ya uçup, ardından keskin bir değişiklik yaparak güney batıya doğru gitmeye başladı.

Haritaya bakıldığında, uçağın alışılmışın dışında rotasının bir yolcu uçağı şekli çizdiği görüldü.

pilot , abd , radar
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