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  4. 21 Mart 2018 10:56

Playboy güzelinden Donald Trump iddiası

Eski 'Playboy kızı' Karen McDougal, ABD Başkanı Donald Trump'ı 12 yıl önce yaşadıklarını iddia ettiği 6 aylık ilişkilerini örtbas etmekle suçladı.

Playboy güzelinden Donald Trump iddiası
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ABD Başkanı Donald Trump’ın başı geçmişiyle dertte. Geçtiğimiz günlerde eski porno yıldızı Stormy Daniels, Trump’la geçmişte ilişki yaşadıklarını söylemiş ve kendisine sessiz kalması için 130 bin dolar ödeme yapıldığını iddia etmişti.

Bu iddialar gündeme bomba gibi düşerken, Trump’a ikinci şok eski Playboy modeli Karen McDougal’dan geldi. The New York Times’ın haberine göre 2016’da Başkanlık seçimleri öncesi ilişkiyle ilgili konuşmaması için bir anlaşma imzalatıldığını öne süren McDougal, bunun karşılığında 150 bin dolar ödendiğini söyledi.

Ödemenin The National Enquirer’a sahip olan şirket üzerinden yapıldığını anlatan McDougal, şirket sahibinin Trump’ın yakın arkadaşlarından olduğunu ifade etti. Eski model, anlaşma imzalanmadan önce Trump’ın avukatı Michael D. Cohen’in de kendisiyle görüştüğünü söyledi.

Daniels gibi McDougal da anlaşmanın geçersiz olduğunu savunurken, Trump hakkında dava açmaya hazırlanıyor.
 

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