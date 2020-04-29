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  4. 29 Nisan 2020 15:37

Polisten 14 yaşındaki çocuğa feci dayak! Görüntüler infial yarattı

ABD'de bir polis memuru, 14 yaşında olduğu belirtilen bir çocuğu puro taşıdığı gerekçesiyle feci şekilde dövdü. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki topladı.

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Rancho Cordova Polis Departmanı'nda görevli bir polis memurunun, 14 yaşında olduğu belirtilen erkek bir çocuğu puro taşıdığı gerekçesiyle darp etti.  Akıllara durgunluk veren olayın görüntüsü sosyal medyada yayınlandı.



Görüntülerde polis, 14 yaşındaki çocuğu yerde sürükleyerk, yumruklar eşliğinde kelepçelemeye çalıştığı görüldü. Çocuğun yakınları söz konusu durumun yaşanması için hiçbir sebep olmadığını belirtirken “Bu tür stres altında önceden var olan ölümcül olabilecek bir sağlık durumu var” açıklamasında bulundu. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan olaya tepki yağdı.

DHA

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