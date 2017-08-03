Raydan çıkan tren kasabayı savaş alanına çevirdi

ABD'de gerçekleşen bir tren kazası Hyndman bölgesindeki evlere büyük hasar verdi. Yangına sebep olan vagonlar güçlükle söndürülebildi.



ABD'nin Pensilvanya eyaletinde Hyndman bölgesinde raydan çıkan vagonlar kasabada büyük hasara sebep oldu. Bazı vagonlarda tehlikeli maddeler olduğu için yangın çıkarken bazı vagonlar kasabadaki evlere çarptı. Nakliye trenine ait 32 vagon kasabayı birbirine kattı.

Evlerin üzerine devrilen vagonlar adeta kasabayı yıkıp geçerken bölge sakinleri tahliye edildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.