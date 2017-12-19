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  4. 19 Aralık 2017 22:14

Rusya'dan flaş iddia: ''CIA casusu yakaladık''

Rusya, ülkelerinde Norveç vatandaşı olan bir CIA casusunu yakaladıklarını açıkladı.

Rusya'dan flaş iddia: ''CIA casusu yakaladık''
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Rusya'da bir Norveç vatandaşının casusluk iddiasıyla tutuklandığı bildirildi.Norveç devlet televizyonu NRK'nin haberine göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), casusluk yaptığı iddiasıyla bir Norveçliyi tutukladığını duyurdu.

Haberde, Norveç vatandaşının Rus donanmasına ait gizli bilgileri ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA) aktarmakla suçlandığı belirtildi. Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Norveç vatandaşının casusluk iddiasıyla tutuklandığı doğrulandı ancak bu kişi hakkında bilgi verilmedi.

Öte yandan, İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, tutuklanan Norveç vatandaşının 60 yaşında olduğu ve daha önce Rusya-Norveç sınırında Kızılhaç Teşkilatında çalıştığı öne sürüldü. 

AA

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