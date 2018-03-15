Sapık anne şoku ! Önce oğluyla ardından da kızıyla...

ABD’nin Oklahoma eyaletinde kızıyla evlenen 45 yaşındaki Patricia Spann, suçunu itiraf edince iki yıl hapis cezası aldı.

Çocuklarının velayetini kaybeden kadının, büyükannesinin yanında yetişen kızı Misty ile 2014’te tekrar bir araya geldiği ve 2016’da evlendikleri belirtildi.

Patricia Spann, artık resmi kayıtlarda gözükmediği için 25 yaşındaki kızı Misty Velvet Dawn Spann ile evlenmesinde sorun yaşanmayacağını düşündüğünü ifade etti. Ancak Ekim ayında geçersiz olduğunu iddia ederek evliliğin iptal edilmesini isteyen kızı, olayı ortaya çıkardı.

Yerel basın, iki erkek ve bir kız çocuğunun velayetini yıllar önce kaybeden Patricia Spann’in 2008’de de oğullarından biriyle evlendiğini bildirdi. Bu evliliğin de 15 ay sonra oğlunun talebiyle iptal edildiği ifade edildi.