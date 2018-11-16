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  4. 16 Kasım 2018 12:23

Sapık FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi

ABD'de pedofili suçundan tutuklanan FETÖ'cü Mehmet Salih Gözegir, sınırdışı edilerek Türkiye'ye gönderildi.

Sapık FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi
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Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) ABD'deki çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfında daha önce yönetim kurulu üyeliği yapan Mehmet Salih Gözegir, "çocuk yaştakileri fuhşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünden" suçlu bulunarak ABD'den sınır dışı edildi.

Gözegir, ABD'deki yargılamasının ardından sınırdışı edilerek dün Türkiye'ye gönderildi.

2014'te FETÖ'nün ABD'deki çatı örgütlerinden Raindrop Vakfının yönetim kurulu üyeleri arasında adı yer alan Gözegir'in bu ülkede tıp eğitimi için bulunduğu kaydedildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Gözegir, Teksas Tıp Merkezi bünyesindeki Baylor Tıp Kolejinde doktora eğitimi aldığı sırada Fort Bend kentinde 14-15 Mayıs 2015'teki polis operasyonuyla gözaltına alındı.

23 KİŞİYE "PEDOFİLİ" BASKINI

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı kapsamlı operasyonda, Gözegir'in de aralarında olduğu 23 kişi, "çocuk yaştakileri fuhşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünde bulunmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Söz konusu suçlardan tutuklanan Gözegir, hakimin koyduğu 50 bin dolarlık kefaleti ödeyerek tutuksuz yargılanmaya devam etti.

2015'te Raindrop Vakfının yönetim kurulundan çıkarılan Gözegir'in, bu yıl haziran ayında sınırdışı edilmesine karar verildi.

ABD'li yetkili makamlarca sınırdışı işlemi dün tamamlanan Gözegir'in Türkiye'ye gönderildiği bildirildi.

Özellikle Teksas bölgesinde etkin olan FETÖ'nün çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfı, örgüte ait birçok okul ve derneğin üst kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.

AA

pedofili , fetö
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