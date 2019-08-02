Sapık milyarderin hayali: Hamilelik çiftliği

ABD Başkanı Donald Trump'ın da yakın ilişkisi olduğu 66 yaşındaki ABD'li milyarder iş insanı Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla 6 Temmuz günü tutuklanmıştı.

Savcıların "seri seks avcısı" olarak tanımladığı ABD'li iş insanının tuhaf hayali gündeme bomba gibi düştü.

Epstein, ABD'nin New Mexico eyaletindeki çiftliğinde 20 kadını özel yöntemlerle hamile bırakıp, insan ırkını geliştirmeyi amaçlıyordu.

ABD'nin New York kendinde tutuklu bulunan ve Sigrid Mc Cawley gibi ünlü avukatların savunduğu Epstein'in yargılanmasına Haziran 2020'de başlanabileceği ifade edildi.

Jeffrey Epstein'in 2002 ve 2005 yılları arasında New York ve Florida'daki evinde aralarında 14 yaşında reşit olmayan kızların da olduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Davaya bakan savcı, milyarderin istismarda bulunduğu reşit olmayan kızların, çalışanları ya da kurbanları tarafından bulunup getirildiğini açıklamış ve sapık milyarderin Manhattan'daki evinde çok sayıda uygunsuz fotoğraf ve kayıt bulunmuştu.

Davaya bakan savcılar Jeffrey Epstein için, "seri seks avcısı" tanımını kullandı ve milyarder iş insanının insan kaçakçılığı için özel araştırmacılar bile kiraladığını söylemiş ve Epstein hakkında hazırlanan iddianamede çalışanlarına ve kurbanlarına, getirdikleri her bir genç yaşta kız için yüzlerce dolar para verdiği detayına yer verilmişti.

Jeffrey Epstein'in bu şekilde kaç kişiyi insan kaçakçılığı ağının bir parçası haline getirdiği açıklanmazken FBI, sadece New York ve Florida'da yüzlerce kişiden bahsedilebileceği bilgisini vermiş, ilk duruşması geçtiğimiz pazartesi günü görülen davada

Epstein tüm suçlamaları reddetmişti.

Milyarder iş insanının 45 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Manhattan'daki evde bulunan fotoğraflardaki bazı kişilerin yaşlarının oldukça küçük olduğu bilgisi verildi.

Evde bulunan CD'lerin üzerinde "Genç (İsim)+(İsim)", "Çıplak 1" ve "Çıplak kız fotoğrafları" gibi yazılar olduğu tespit edildi.

Seks amaçlı insan kaçakçılığı kapsamında araştırma yapılan evde ayrıca üzerinde kurbanların isimleri ve bilgilerinin de bulunduğu ses kayıtları da ele geçirildi.

Jeffrey Epstein reşit olmayan kızlardan masaj yapmaları, çıplak olmaları ve cinsel ilişki gibi taleplerde bulunduğu iddianamede yer aldı.

Geçtiğimiz haftalarda, Jeffrey Epstein'in 1992 yılında, bugün ABD Başkanı olan Donald Trump'ın 28 takvim kızı ile düzenlediği bir partiye katıldığı ortaya çıkmıştı.

DailyMail'de yer alan habere göre Epstein, organizasyonun davetsiz misafiri olarak partide yer aldı.

Trump'ın Florida eyaletindeki Mar-a-Logo Malikanesi'nde düzenlenen parti hakkında yıllar sonra konuşan takvim kızı yarışması American Dream Enterprise'ın yapımcısı George Houraney, Epstein ve Trump'ın partideki tek davetliler olduğunu söyledi.

Partiden hemen önce Trump ve Epstein'e, "Parti için birkaç yarışmacı ayarladım. Bu gece kim gelmek ister? 28 kız olacak" soran Houraney, Trump ve Epstein'in olumlu yanıt veren tek isimler olduğunu belirtti.

Bunun üzerine Houraney, Trump'a "Donald, bu VIP isimlerle yapılacak bir parti olacaktı ve şimdi bana sen Epstein'in dahil olduğunu söylüyorsun" dedi.

Houraney sözlerini, "Bak Donald, Epstein'i çok iyi tanıyorum. Genç kızlarla takılmasına izin veremem. Bu işe adımı koyuyorum.

Bilseydim hiç yapmaz ve bu skandala imza atmazdım" diyerek sürdürdü.

İlerleyen yıllarda Trump ve Epstein arasındaki arkadaşlık farklı bir noktaya evrildi ve Epstein, Trump'a bugünkü eşi olan Melania Trump'ı 2000 yılında Mar-a-Lago'da tanıştırdı.

Trump, Epstein hakkında geçtiğimiz günlerde sorulan bir soruya, "Onunla çok uzun süre önce bozuştuk. Onun meraklısı değilim. Söyleyeceklerim bundan ibaret" yanıtını vermişti.

Houraney'in o dönem ilişkisi olduğu Jill Harth, ABD Başkanı Trump'ın kendisini taciz ettiğini öne sürerek hukuki yollarla hakkını arayabileceği sinyalini vermişti.

Trump ise taciz iddiasını reddetmişti.