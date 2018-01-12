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  4. 12 Ocak 2018 21:35

Seks partisinde yakalanan Elon Musk kendini böyle savundu

Teknoloji devlerinin Silikon Vadisi'nde verildiği iddia edilen seks ve uyuşturucu partilerinden birinde görülen SpaceX ve Tesla'nın patronu Elon Musk, ''Ben kostüm partisine katıldığımı sanıyordum'' açıklamasını yaptı.

Seks partisinde yakalanan Elon Musk kendini böyle savundu
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Sputnik’in haberine göre Vanity Fair dergisinde gazeteci Emily Chang'in Silikon Vadisi kültürüyle ilgili yazdığı Brotopia kitabından yayımlanan alıntılar, teknolojinin dev isimlerinin gecelerini seks partilerinde geçirdiğini gözler önüne serdi. “Çılgın partilerin” çok tartışma yaratması üzerine açıklamalar birbiri ardına geldi.

“MUSK DA ORADAYDI”

Önce Chang'in aktardığı partinin Haziran 2017'de DFJ'nin eski patronu yatırımcı Steve Jurvetson'un verdiği seks ve uyuşturucu partisi olduğu yazıldı. Ardından girişimci Paul Biggar, blogunda, kendisinin de sözkonusu partiye gittiğini ve Elon Musk'ı orada gördüğünü aktardı.

Silikon Vadisi'ndeki gizli seks partilerini deşifre ettiSilikon Vadisi'ndeki gizli
seks partilerini deşifre etti

Bunun üzerine SpaceX, Tesla Inc., OpenAI, Neuralink, The Boring Company, SolarCity, Zip2 ve PayPal şirketlerinin patronu olarak 21 milyar dolarlık bir servete hükmeden Elon Musk, ''Yanlışlık olmalı, ben kostüm partisine katıldığımı sanıyordum'' mesajını verdi.

“SEKS PARTİSİNE DAİR İŞARET YOKTU”

Business Insider'a konuşan Musk'ın temsilcisi şunları söyledi:

''Musk, oradaydı, ama DFJ şirketinin düzenlediği kostüm temalı bir parti olduğunu sanıyordu. Bunun seks partisi olduğu izlenimi edinmedi, kendisi ayrıldıktan sonra seks partisine dönüşebileceğine dair bir işaret de görmedi. Zamanını teknoloji ve iş konuşarak geçirdikten sonra gece 01.00'de ayrıldı.''

Biggar da gece 00.30'da sıkılarak ayrıldığı partide seks ya da uyuşturucu görmediğini belirtti.

Ancak partinin evsahibi Steve Jurvetson, hakkındaki cinsel taciz suçlamaları üzerine kasımda DFJ ile yolları ayırmak zorunda kalmıştı.

“KADINLARA GÜÇ VERMEYİP İSTİFADE EDEN SİSTEM”

Chang, bir kadın tanığa dayanarak sözkonusu partiden uyuşturucu eşliğinde toplu seks sahneleri aktarmıştı. Biggar'ın da blogunda ''Kadınlara finansman sağlayın, akıl hocalığı yapın, destek verin. Kadınların bunlara erişiminin sürekli engellendiği bir ekosistem yaratmayın ve sonra da kadınların elinde güç olmamasından onları sizinle seks yapmaya zorlamak için istifade etmeyin'' diye yazması dikkat çekti.

“KADINLAR İÇİN LANET”

Chang'e konuşan bir kadın girişimci ''Bu seks partilerine katılırsan ne şirket kurabilirsin ne de yatırımcı bulabilirsin. Bu kapılar sana kapanır. Bu seks partilerine katılmazsan da dışlanırsın. Yani yapsan da lanetlenirsin yapmasan da lanetlenirsin'' demişti.

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