''Seri seks avcısı'' Epstein'in ölümüyle ilgili yeni iddia

Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in Cumartesi günü hücresinde ölü bulunmuştu.

Epistein, reşit olmayan kız çocuklarına ve çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanıyordu.

Jeffrey Epstein'in, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Prens Andrew ve eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın da bulunduğu çok sayıda nüfuzlu kişiyle yakın ilişkisi vardı.

Epstein'in New York'taki hücresinde kendini asarak intihar ettiği açıklanmıştı.New York'taki federal savcılar 2002-2005 yılları arasında New York'taki evi ve Florida'daki malikanesinde aralarında 14 yaşındaki kız çocuklarının da bulunduğu reşit olmayan kişilerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğine dair suçlamalar içeren iddianameyi geçen ay yeniden gündeme getirmişti.

New York'taki federal savcılar 2002-2005 yılları arasında New York'taki evi ve Florida'daki malikanesinde aralarında 14 yaşındaki kız çocuklarının da bulunduğu reşit olmayan kişilerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğine dair suçlamalar içeren iddianameyi geçen ay yeniden gündeme getirmişti.

Epstein'e 2007'de de benzer suçlamalar yöneltilmişti. Savcılıkla anlaşan ve fuhuş suçlamasını kabul eden Epstein, olası bir ömür hapis cezası yerine 13 ay hapse mahkum olmuştu.

Amerikan medyasına göre 6 Temmuz'da Epstein'ın malikanesinde yapılan aramada yüklü miktarda nakit, çok sayıda pırlanta, adına düzenlenmiş, ikamet yeri olarak Suudi Arabistan'ın göründüğü günü geçmiş bir sahte pasaport ile yüzlerce genç kadının cinsel içerikli fotoğrafları bulunmuştu.