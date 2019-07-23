  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 23 Temmuz 2019 13:20

Seyir halindeki araca yıldırım düştü

ABD’nin Florida eyaletinde seyir halindeki bir aracın üzerine yıldırım düştü. Yıldırım düşme anı arkadan gelen sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

A+ A-

Florida’da geçtiğimiz Cuma günü şiddetli yağmur sırasında bir aracın üzerine yıldırım düştü. Fort Myers kentinde arkadaşlarıyla buluşmak için yola çıkan çift şiddetli bir fırtınanın ortasında kaldı. Aracın ön koltuğunda oturan kadın yağmurun şiddetini telefonuyla kaydetmek isterken bir anda öndeki aracın üzerine düşen yıldırımın görüntüsünü yakaladı. Görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşan ABD’li kadın yaptığı açıklamada, “Eşim ve ben, şehir dışındaki arkadaşlarla buluşmak için güneyde bulunan Fort Myers’a gidiyorduk. Kara bulutları gördük. Ancak bunun tipik Florida fırtınası olduğunu düşündüm. Kayıt almaya başladım. Çünkü şimşekleri çekmeyi planlıyordum. Ama asla bunun olacağını hayal etmemiştim” ifadelerini kullandı.

Bölge polisi, kazayla ilgili herhangi bir yaralanma ya da trafik kazası bilgilendirmesinin kendilerine ulaşmadığını açıkladı.

İHA

abd , florida , yıldırım
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM