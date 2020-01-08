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  4. 08 Ocak 2020 11:09

Shishaldin Yanardağı harekete geçti!

ABD'nin Alaska'ya bağlı Aleutian Adalarındaki Shishaldin Yanardağı'nda 2 güçlü patlama meydana geldi.

Shishaldin Yanardağı harekete geçti!
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Alaska Yanardağ Gözlemevi yetkilileri, Alaska'ya bağlı Aleutian Adalarındaki Shishaldin Yanardağı'nda ilki dün yerel saatle 05.00'te olmak üzere iki güçlü patlama meydana geldiğini açıkladı.

Yetkililer, patlamalar sonucunda püsküren küllerin ilk olarak 5 bin 791, daha sonrada 7 bin 620 metre yüksekliğe ulaştığını belirtti.

ABD Ulusal Hava Servisi, küllerin uçuş güzergahında etkili olduğuna dikkati çekerek, pilotları uyardı.

Servis, patlama sonrasında uyarı düzeyini alarm seviyesine yükseltti.

Kül bulutlarının, rüzgarın da etkisiyle kuzeydoğudaki Bering Denizi'ne ulaştığı öğrenildi.

Aleutian volkanik yayındaki en aktif yanardağlardan Shishaldin'de geçen ay meydana gelen patlamada küller 7 bin 620 metre yüksekliğe ulaşmıştı.

Yanardağın püskürttüğü kül, özellikle Kuzey Amerika ve Asya arasında sefer yapan uçakların motorlarına büyük hasar veriyor.

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