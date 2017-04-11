'Siber saldırılarda CIA parmağı' iddiası

Uluslararası siber güvenlik firması Symantec, Wikileaks belgelerinde, Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) tarafından üretildiği iddia edilen korsan yazılımların, 2011'den bu yana 40 ayrı siber saldırıda kullanıldığını ileri sürdü.

Şirketin konuyla ilgili yayımladığı raporda, "Vault 7" adı verilen sızıntı belgelerde, CIA'in siber casusluk için kullandığı iddia edilen kötü amaçlı yazılımların, 2011 yılından bu yana 16 ayrı ülkede yaşanan 40 ayrı siber saldırıda kullanıldığı belirtildi.

Saldırıların, ABD'nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Afrika'da farklı ülkelerde, hükümetlere ve uluslararası kuruluşlara ait bilgisayar ağlarını hedef aldığı ifade edildi.

Belgelerde adı geçen kötü amaçlı yazılımların büyük bölümünün, Symantec uzmanlarının "Longhorn" diye adlandırdığı bilgisayar korsanlarının bulunduğu grup tarafından kullanıldığı ve grubun, Vault 7 belgelerinde geçen kötü amaçlı yazılımlarla ilgili geliştirme planlarını, teknik kılavuzları ve şifreleme protokollerini büyük ölçüde uyguladığı kaydedildi.

Raporda, "Kullanılan araçlar ve tekniklerdeki benzerlikler göz önüne alındığında, Longhorn grubunun faaliyetleri ile Vault 7 belgelerindeki yönerge ve protokollerin aynı grubun çalışması olduğuna kuşku yoktur." ifadeleri yer aldı.

Symantec uzmanları, Longhorn ile CIA arasında bağ olduğunu belirtmekten kaçındı.

Wikileaks, geçen martta yayımladığı arşiv belgelerinin, bugüne kadar CIA'dan sızdırılan en hacimli arşiv olduğunu savunmuştu. Belgelerde, CIA'in bilgisayarların ve cep telefonlarının işletim sistemlerine sızarak, kullanıcıların konularından iletişim içeriklerine kadar pek çok veriye gizlice ulaşabildiği iddia edilmişti.

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Siber saldırı iki şekilde olur.



İlkinde kişilerin şifreleri ele geçirilir, web sitelerine yönelik saldırılar düzenlenir, virüs taşıyan mesajlar ve spam mesajlar yollanarak elektronik saldırı uygulanır.



İkincisi daha tehlikeli bir saldırıdır.



Burada tamamen kişiyi aşağılamak, küçük düşürmek, onu zor durumda bırakmak için psikolojik bir saldırı uygulanır.



Siber saldırıya maruz kalanlar



Siber saldırılara daha çok çocuklar ve gençler maruz kalmaktalar çünkü onlar sanal ortamda daha çok bulunuyor ve yetişkinler kadar tedbirli davranamıyorlar. Siber saldırıya maruz kalan çocuklar ve gençler kendilerine ya da ailelerine zarar verileceği yönünde tehdit aldıkları için korkup, bu durumu ailelerine söyleyemiyorlar. Bu durum onlarda ciddi psikolojik sorunlara yol açıyor. Yaşadıkları bu sorunlardan dolayı intihar eden bir çok kişi vardır. Çocukların ve gençlerin bu tür sanal saldırılara hedef olmasındaki en büyük etken onların gelişim sürecinde olmalarından dolayı, her türlü etkilenmeye açık olmalarıdır. Onlarda yaygın olan öğrenme ve merak duygusu gerçek hayatta da sanal ortamda da kötü niyetli kişiler için bulunmaz bir fırsattır.