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  4. 04 Mayıs 2020 09:08

Şimdi de Asya kökenli katil arı alarmı!

Tüm dünyayı saran ölümcül koronavirüs salgını sonrası şimdi de "katil arı" paniği yaşanıyor. ABD'nin başkenti Washington'da görülen bir arı türü için kırmızı alarm verildi.

Şimdi de Asya kökenli katil arı alarmı!
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Resmi verilere göre 1 milyondan fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ABD’de şimdi de Asya kökenli katil arı paniği yaşanıyor.

'KARGO İLE ULAŞTI' İDDİASI

Japonya’da her yıl 50 insanın ölümüne sebep olan ve etçil olduğu bilinen Asya tipi eşek arısının ülkeye nasıl giriş yaptığı henüz bilinmiyor.

Arının ağız kısmının çok büyük ve kesici olduğunu dile getiren uzmanlar, Aralık ayında Washington’da tespit edilen arının Çin’den ABD’ye gelen bir kargo ile ulaştığını öne sürdü.

'BİR KAÇ ARI YETERLİ'

 Arının gelecek 2 ile 3 yıl içerisinde ülkenin doğu kıyısına ulaşabileceğini söyleyen arı uzmanı ve arıcılık yapan Anthony Planakis, “Yeşilin bol olduğu New York’un dışına ulaşabilirler. Bir koloni haline gelmeleri için birkaç arı yeter” ifadesini kullandı.

Manhattanlı arıcı Andrew Cote, “Arıların normalde buraya ulaşması yıllar alabilir fakat birinin kamyonunun arkasına yuva yaparlarsa gelmeleri 4 günü bile bulabilir. Her ne olursa olsun bu arılar ABD’de kalıcı olacak gibi görünüyor” dedi.

CNN International’a konuşan Washington State Üniversitesi’nden uzmanlar, “Boyu 5 santimetreye ulaşan bu arıların iğneleri peş peşe sokulursa insanları öldürebilir. Bu sebeple bu dev arıların lakabı ‘katil arı’ olarak da bilinir” şeklinde konuştu. CNN’in haberinde bu arıların ilk kez ABD’de tespit edildiği belirtildi.

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