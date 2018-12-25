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  4. 25 Aralık 2018 11:06

Skandal ! 3 binden fazla kişiye hastalık bulaştı

ABD'de New Jersey eyaletinde bir cerrahi merkezinde 3 binden fazla hastaya HIV, hepatit B ve C virüsü bulaşmış olabileceği bildirildi.

Skandal ! 3 binden fazla kişiye hastalık bulaştı
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New Jersey Sağlık Departmanı yetkilileri, Saddle Brook bölgesindeki merkezde Ocak - 7 Eylül tarihleri arasında tedavi gören 3 binden fazla kişiye HIV, hepatit B ve C virüsü bulaşmış olabileceğini açıkladı.

Açıklamada, merkezde yapılan teftişte, çalışanların sterilizasyon prosedürlerine tam anlamıyla uymadığının ve tıbbi cihazların düzgün bir şekilde temizlenmediğinin ortaya çıkması üzerine hastaların kan yoluyla bulaşan virüslere maruz kalmış olabileceği uyarısının yapıldığı belirtildi.

Cerrahi merkezin yöneticisi Betty McCabe, bu tarih aralığında tedavi gören 3 bin 778 hastanın test yaptırmaları gerektiğini ve merkezin testlerin maliyetini karşılamaya hazır olduğunu kaydetti.

AA

hıv virüsü , abd , new jersey , cerrahi merkezi
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