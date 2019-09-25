Skandal istek ! Trump koltuğundan olabilir...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy'yle 25 Temmuz'daki telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin özet deşifresi yayınlandı. 5 sayfalık deşifreye göre, Trump Ukrayna'nın yeni liderinee, Demokrat başkan adayı adayı ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın faaliyetlerinin araştırılması için avukatı Rudy Giuliani ve ABD Adalet Bakanı'yla çalışması konusunda istekte bulunmuş.

Deşifre, Beyaz Saray tarafından Çarşamba günü yayınlandı. Kayıtlarda, Trump'ın Ukrayna liderine “Biden soruşturmayı sonlandırmakla övünüyor. Bu konuya bakabilirsen iyi olur. Bana korkunç göründü” dediği görülüyor. Trump burada, Biden'ın, oğlu Hunter'ın iş ilişkilerini soruşturan Ukraynalı savcıyı engellemeye çalıştığı yönündeki iddiaları kastediyor.

Trump Ukrayna liderine ayrıca, görüşmeden birkaç gün önce ekibine, Kiev'e yaklaşık 400 milyon dolarlık yardımın dondurulması talimatı verdiğini doğruluyor.

Trump'tan azil iddialarına yanıt: Benim kadar kötüsünü gören olmadıİDDİAYI MUHBİR ORTAYA ATMIŞTI

Amerika’nın Sesin’de yer alan bilgiye göre, ABD'de istihbarat camiasından bir muhbir, Temmuz ayındaki telefon görüşmesinde Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı'ndan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın kendisinin başkan yardımcısı olduğu dönemde Ukrayna enerji şirketi Burisma ile maddi bağlantılarının araştırılmasını istediği iddiasını ortaya atmıştı.

Trump görüşmede Biden konusunun gündeme geldiğini kabul etmiş ancak görüşmede Ukrayna liderine Biden'a zarar verecek bir soruşturma başlatmasını sağlamak amacıyla ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımını askıya alma kartını masaya koyduğu iddialarını reddetmişti. Trump hiçbir yabancı liderle görüşmesinde usule aykırı bir söz sarfetmediğini sürekli dile getiriyor.

Trump'ın avukatı Rudy Giuliani de, Joe Biden'ın, oğlu Hunter Biden'ın iş ilişkilerini soruşturan Ukranyalı savcının görevden alınması için nüfuzunu uygunsuz şekilde kullandığını iddia etmişti.

Bugüne kadar Trump hakkında azil sürecinin başlatılması taleplerine direnen Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de dün partisi içinde yoğun istişarelerin ardından kameralar karşısına geçerek, Trump hakkında resmi azil soruşturmasının başlatılacağını açıklamıştı.

HILLARY CLINTON’DAN TEPKİ

Demokratların 2016’daki başkan adayı Clinton, Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı’ndan istediği skandal istek üzerine, “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ülkemize ihanet etti. Bu politik bir ifade değil, sert bir gerçek ve harekete geçmeliyiz. Trump, bizi güçlü ve özgür tutan şeylere açık ve mevcut bir tehlikedir. Suçlamayı destekliyorum” ifadelerini kullandı.