Şok eden itiraf: ''20 milyondan fazla kişiye bulaşmış olabilir''

ABD’li yetkili, ülke nüfusunun yüzde 92-95'lik kısmının hala virüse karşı savunmasız olduğunu ifade etti.



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield, ülkedeki korona virüs (Kovid-19) vaka sayısının kayıtlı olandan 10 kat daha fazla olabileceğini söyledi.

Washington Post'a demeç veren Redfield, 20 milyondan fazla ABD'liye Kovid-19 bulaşmış olabileceği uyarısında bulundu.

ABD'li yetkili, ülke nüfusunun yüzde 92-95'lik kısmının hala virüse karşı savunmasız olduğunu ifade etti.

Aynı zamanda CDC, hamile kadınların da ciddi hastalık geçirme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.



Redfield, ülkede ikinci dalga konusuna ise mesafeli yaklaştı. ABD'li yetkili, "Şu anda ikinci bir dalgadan bahsedemiyoruz. Hala ilk dalgadayız. Sadece ilk dalga farklı biçimlere evriliyor" dedi.

Redfield, "Bu virüs çok asemptomatik enfeksiyona neden oluyor, muhtemelen salgının yaklaşık yüzde 10'unu tanımlayabildik" dedi.

"SALGIN BİTMEDİ"

Virüsün belirtisi olmayan enfeksiyonlara neden olduğunu ve salgının yüzde 10'unu tanımlayabildiklerini belirten Redfield, "Hem koronavirüs testleri hem de kan bağışı veya laboratuvar testleri gibi diğer nedenlerle toplanan kan örneklerinin serolojik sonuçları, ABD'lilerin yüzde 5 ila 8'inin virüse yakalandığını ortaya koydu" diye konuştu.

Redfield, "Bu salgın bitmedi. Sahip olduğumuz en güçlü araç, güçlü silah, sosyal mesafedir. Savunmasız kişileri korumak, yaşlıları korumak için sosyal etki azaltma stratejilerini uygulama sorumluluğumuz var. Şu anda ikinci bir dalgadan bahsetmiyoruz, hala ilk dalgadayız ve ilk dalga farklı şekiller alıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Worldometers verilerine göre ABD'de 2 milyon 504 bin 676 kayıtlı vaka bulunuyor.



Son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybederken, ülkede toplan ölü sayısı 126 bin 785'e yükseldi. İyileşen sayısıysa 1 milyon 52 bin 389 olarak açıklandı.



