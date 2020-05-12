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  4. 12 Mayıs 2020 00:22

Starbucks mağazalarını açıyor

ABD’li kahve mağazası zinciri Starbucks, perşembe gününden itibaren, korona pandemisi nedeniyle kapatılan İngiltere genelindeki 150 şubesini açacağını duyurdu.

Starbucks mağazalarını açıyor
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Küresel kahve zinciri Starbucks korona pandemisi kapsamında kapanan mağazalarını yeniden açmaya hazırlanıyor.

Şirket, ABD’nin ardından İngiltere genelindeki mağazalarının yaklaşık yüzde 15’ini yeniden açacağını duyurdu. Ancak bu kapsamda, sadece take away (gel-al) ve araca servis hizmetlerinin yapılacağı, müşterilerin mağazada oturmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Bununla birlikte, İngiltere genelindeki tüm mağazaların açılması için hazırlık yapıldığı ve birkaç deponun bu kapsamda faaliyete geçeceği bildirildi.

Starbucks, karantina uygulamalarının başladığı mart ayında tüm ardından İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir şirket yetkilisi, “Kapalı kapılar ardında her gün corona virüse karşı standartlarımı iyileştirmek içi çalıştık” diyerek, İngiltere geneline yayılmış mağazalarla başlayacak olan yeniden açma planının, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını ve refahını sağlamaya odaklanacağını söyledi.

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