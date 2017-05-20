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  4. 20 Mayıs 2017 16:31

Starbucks'a şoke eden ceza: 357 bin TL tazminat ödeyecek

ABD'de bir kadın ciddi şekilde haşlandığı gerekçesiyle dava ettiği kahve zinciri Starbucks'tan 100 bin dolar (357 bin TL) tazminat kazandı

Starbucks'a şoke eden ceza: 357 bin TL tazminat ödeyecek
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Florida'da yaşanan olayda Joanne Mogavero isimli kadın, kahvenin kapağının fırlaması nedeniyle birinci ve ikinci derece yanık şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Mogavero'nun avukatları, Starbucks'ın, kapakların fırlayabileceği noktasında müşterilerini uyarmadığı tezini mahkemede savundu.

Jüri, davada Starbucks'ı suçlu buldu ve Joanne Mogavero'ya 85 bin dolar yaşadığı acı, 15 bin dolar ise tedavi masrafları için tazminat ödenmesine hükmetti.

Florida eyaletinin Jacksonville kentindeki bir arabaya servis noktasında yaşanan olayın, kadının, kahveyi araçtaki diğer yolcuya uzatırken gerçekleştiği açıklandı.

Mogavero'nun avukatı, müvekkilinin adalet istediğini bu kararla da bunu elde ettiğini açıkladı.

Starbucks ise mahkeme sürecinde yer alan bir temsilcisi aracılığı ile Flrorida eyaletinde her ay en 80 benzer şikayetin kendilerine iletildiğini açıkladı.

starbucks