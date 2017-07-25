Suriye'de yeni dönem ! ABD bitirdi...

Başkan Trump, Şam rejimi lideri Esad'a karşı savaşan muhaliflere desteğin sona erdiğini 'tehlikeli, büyük ve savurgan' sözleriyle duyurdu.



Suriye'de Mart 2011'de başlayan muhalif gösterilerde Şam rejiminin karşısında yer alan ve muhalifleri eğitip silah silah desteği veren ABD, programı resmen bitirdi.

Başkan Donald Trump, Washington Post gazetesinde yer alan bir haberin ardından muhaliflere yardımın sona erdiğini resmen duyurdu.

Trump Twitter hesabından "Amazon Washington Post Esad'a karşı savaşan Suriyeli isyancılara büyük, tehlikeli ve savurgan ödemelerimi sona erdirmemle ilgili verileri uydurdu" diye yazdı.

Gazetedeki haberde Başkan Trump'ın Suriye stratejisinin merkezini Rusya ile işbirliğinin oluşturacağı belirtiliyor. Washington Post gazetesinde 19 Temmuz'da yayımlanan haberle ilgili olarak ABD'li yetkililer Trump'ın Moskova ile çalışma ilişkilerini tekrar kurmaya çalıştığını aktardı. Haberde görüşlerine yer verilen isimsiz yetkililere göre, ABD ve taraftarları Suriye'nin merkez ve güney bölgelerinin büyük bir bölümünü Esad kontrolüne verecek. Bunun karşılığında ise Rusya'nın ABD ve müttefiklerinin IŞİD'e karşı operasyonlarına karışmayacakları aktarılıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, programın kesilmesiyle ilgili konuşmayı reddetti ancak konunun Hamburg'daki G20 zirvesi sırasında ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme esnasında gündeme gelip gelmediğini bilmediğini söyledi.

Obama zamanında başladı

Suriye'de Esad'a karşı muhalif grupları destekleme programı ABD eski Başkanı Barack Obamadöneminde 2013 yılında başlamıştı. Program kapsamında binlerce hükümet karşıtı savaşçı eğitilip silahlandırılmıştı. Ancak ABD'nin programa bağlılığı Esad'ın devrilmesi konusunda şüphelerin artması ve dikkatin Suriye ve Irak'ta güçlenen IŞİD'e karşı mücadeleye yönlenmesiyle azalmıştı.

Programa destek geçen yıl isyancıların Halep'te ellerinde bulunan bazı bölgeleri Esad'ı destekleyen Rusya'nın saldırıları sonrası kaybetmesiyle de iyice azalmıştı. ABD'li yetkililer geçen hafta yaptıkları açıklamada bazı Esad karşıtı güçlerin ABD'nin desteklediği gruplara katılabileceği açıklamıştı.