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  1. 10 Nisan 2017 22:58

"Suriye'nin hava gücünün yüzde 20'sini yok ettik"

ABD Savunma Bakanı, Suriye'nin vurulması hakkında açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin hava gücünün yüzde 20'sini yok ettik
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ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD'nin Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasına sessiz kalmayacağını vurgulayarak, "Suriye hükümetinin bir daha kimyasal silah kullanması akılsızca olur." dedi. Mattis açıklamasında, "Savunma Bakanlığının değerlendirmesine göre, saldırı sonucunda yakıt, cephane, hava savunma alanları ve Suriye'nin operasyonel uçaklarının yüzde 20'si imha edildi veya hasar aldı." diye konuştu.

Mattis, Şayrat Hava Üssü’ne düzenlenen füze saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

ABD Savunma Bakanı, açıklamasında, "Başkan (Donald Trump), gelecekte kimyasal saldırıları caydırmak ve Esed, uluslararası hukuka aykırı ve imha edildiği duyurulan kimyasal silahlarla masum insanları öldürürken ABD'nin sessiz kalmayacağını göstermek için bu adımı atma talimatı verdi." ifadelerini kullandı.

ABD'nin 6 Nisan'da Beşşar Esed rejimine ait Şayrat Hava Üssü'nü Tomahawk füzeleriyle vurmasının, rejimin İdlib'in Han Şeyhun'da kimyasal silah kullanmasına karşı ölçülü bir adım olduğuna dikkati çeken Mattis, şunları kaydetti:

"Savunma Bakanlığının değerlendirmesine göre, saldırı sonucunda yakıt, cephane, hava savunma alanları ve Suriye'nin operasyonel uçaklarının yüzde 20'si imha edildi veya hasar aldı. Suriye hükümeti, Şayrat Hava Üssü'nü ikmal ve silahlandırma kabiliyetini kaybetti, bu noktada pistlerin kullanılıyor olabilmesi, askeri olarak büyük bir önem arz etmiyor.”

Açıklamasının devamında Mattis, "Suriye hükümetinin bir daha kimyasal silah kullanması akılsızca olur." uyarısında bulundu.

AA

hava gücü , suriye , rejim , abd