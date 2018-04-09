Sütyen takmayan kıza skandal müdahale !

ABD'de bir lise öğrencisi, okula sütyen takmadan gittiği için okul yönetiminin skandal müdahalesiyle karşılaştı.

Florida eyaletinde yaşanan olayda 17 yaşındaki Lizzy Martinez, okula gittiğinde başına geleceklerden habersizdi. Sınıfa girdiğinde diğer arkadaşları ve öğretmeninin bakışlarının üzerinde olduğunu hisseden Martinez, dersten sonra müdür tarafından odasına çağrıldı.

Okul müdürü Violeta Velazquez, genç kıza sütyen takmadığı için göğüs uçlarının belli olduğunu ve arkadaşlarının dikkatini dağıttığını söyledi. Neye uğradığını şaşıran genç kız, müdür tarafından revire gönderildi. Hemşire, Martinez’in göğüslerine bant yapıştırarak sınıfına dönmesini söyledi.

Martinez ise kendi tabiriyle bu ‘küçük düşürücü’ olaya dayanamayarak okuldan erken ayrıldı. Kızının başından geçenleri öğrenen anne Martinez okul yönetiminden şikayetçi oldu.

Martinez’in yaşadıklarını sosyal medyada duyurmasıyla çok sayıda kişi okul yönetimine ateş püskürdü.