''Suudi Arabistan'' sorusu zor anlar yaşattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk yurt dışı gezisi hakkında yapılan bir basın toplantısında gelen bir soru karşısında dışişleri yetkilisi çok zor anlar yaşadı.

Stuart Jones isimli Dışişleri Bakanlığı çalışanının yaklaşık 20 saniye süresince donmasına yol açan soru şu şekildeydi:

"Siz Suudi Arabistan'dayken Dışişleri Bakanı (Rex Tillerson), İran'daki seçimlerin düzenlenişini ve bu ülkenin demokrasi geçmişini eleştirdi. Bu açıklamaları Suudi yetkililerle yan yana iken yaptı. Peki Suudi Arabistan'ın demokrasiye bağlılığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve Trump yönetimi, demokrasinin radikalizm karşısında bir emniyet hattı görevi gördüğünü düşünüyor musunuz?"

Jones bu soru karşısında tam 19 saniye süresince duraklaması sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında girdi.

Bir twitter kullanıcısı bunu izlediği "en acı verici 19 saniye" olarak tanımladı.