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  4. 27 Kasım 2018 12:15

Tecavüz, PlayStation mikrofonu açık kalınca ortaya çıktı

ABD'nin Florida eyaletinde 15 yaşındaki bir kıza tecavüz eden kişi, açık unuttuğu PlayStation canlı yayın mikrofonundan gelen sesleri fark edenler sayesinde tutuklandı.

Tecavüz, PlayStation mikrofonu açık kalınca ortaya çıktı
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Florida'nın New Port Richey bölgesinde yaşayan Daniel Enrique Fabian isimli 18 yaşındaki kişi, PlayStation canlı yayınında Grand Theft Auto isimli oyunu oynuyordu.  

Fabian, Play Station oynamaya ara verince canlı yayın mikrofonunu kapatmayı unuttu.

Aynı oyuna katılan bir oyuncu, 15 dakikalık oyun arasında Fabian'ın mikrofonunu kapatmadığı için birçok kez 'hayır' diye bağıran kız sesi duyduğunu polise ihbar etti. 

Ayrıca, diğer oyun üyeleri de Fabian'ın oyuna döndüğünde bir kızla birlikte olduğundan bahsettiğini söylediler. 

DNA testi ile 15 yaşındaki kızın tecavüze uğradığı kanıtlandı ve Fabian tutuklandı.

 

playstation , açık kalan mikrofon , tecavüz
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