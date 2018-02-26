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  4. 26 Şubat 2018 14:05

Tecavüzle suçlanan iş adamı batıyor !

ABD'yi sarsan tecavüz skandallarının odağındaki ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein'in şirketi iflas koruma başvurusu yaptı.

Tecavüzle suçlanan iş adamı batıyor !
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Weinstein'in kurduğu film yapım şirketi varlıklarını bir yatırım grubuna satmak için görüşmeler yapıyordu.

New York savcılığı, Weinstein Şirketi'ne personelini Harvey Weinstein'dan koruyamadığı gerekçesiyle dava açınca satış görüşmeleri çöktü.

Hollywood'un ünlü isimleri de Weinstein'e suçlamalar yöneltiyor.

Weinstein şirketinin yönetim kurulu yazılı açıklamasında "Weinstein Şirketi varlıkları ve presonelin işlerini koruma umuduyla aktif satış sürecindeydi. Bu görüşmeler bir anlaşma imzalanmadan sona erdi" dedi.

New York savcılığının açtığı kamu davasında Weinstein şirketi bünyesinde çalışan kadınlara cinsel tacizde bulunmak ve personeli sözlü olarak ölümle tehdit etmekle suçlanıyor.

Savcılık Weinstein'in erkek kardeşi Robert'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yöneticileri personele kötü muameleyi engellememekle suçluyor.

Weinstein'a karşı suçlamalar geçen yıl Ekim Ayında New York Times gazetesinin bir haberiyle ortaya çıkmıştı.

O tarihten bu yana Hollywood'un ünlü isimlerinin de bulunduğu 50 kadın Weinstein'i cinsel taciz, kötü muamele ve tecavüzle suçladı.

Suçlamaların ardından Weinstein'ın şirketinin yönetim kuruluyla ilişiği kesildi.

Hollywood'un en güçlü kişilerinden biri olan Weinstein sözkonusu cinsel ilişkilerin karşılıklı rızayla gerçekleştiğini ileri sürüyor.

Weinstein'a karşı suçlamalar sosyal medyada #SenDeAnlat (MeToo) etiketi altında taciz mağdurlarına ses veren uluslararası bir kampanyanın başlamasına neden olmuştu.

 

BBC Türkçe

harvey Weinstein , iflas , hollywood , taciz
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