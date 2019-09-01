Teksas'ta silahlı saldırı: 5 ölü, 21 yaralı

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre saldırı, Teksas eyaletinin Midland ve Odessa şehirleri arasındaki bölgede yer alan bir alışveriş merkezi civarında yaşandı.

Söz konusu haberlerde, saldırganların kullandıkları araçlardan etraftaki insanlara rastgele ateş açtıkları bilgisi yer aldı. Ancak polis yetkilileri daha sonra yaptıkları açıklamada saldırıyı tek bir saldırganın düzenlediğini, ikinci bir saldırgan olmadığına inandıklarını belirtti.

Odessa Polis Şefi Michael Gerke, olaya ilişkin son yaptığı açıklamada, saldırıda en az 21 kişinin yaralandığını ve 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Midland Polis Biriminin resmi Facebook hesabında, saldırganın ölü ele geçirildiği bilgisi yer aldı.

Saldırıyla ilgili olarak yerel halka güvenli yerlerde kalmaları çağrısı yapan polis, Texas Permian Basin Üniversitesinin de geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

VIDEO: KOSA-TV evacuates studios at Music City Mall in Odessa following reports of chaos at mall, officers with guns drawn [KOSA-TV] pic.twitter.com/JWF9jwFshZ — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) August 31, 2019

CANLI YAYINI TERK ETMEK ZORUNDA KALDILAR

Odessa'da yayın yapan yerel bir televizyon kanalı olan KOSA-TV spikerleri, saldırıya canlı yayında yakalandı. Kanaldaki yetkililerin saldırı nedeniyle binayı boşaltmalarını istediği spikerler, yayını iki kez terk etmek zorunda kaldı. Spikerlerden biri, ekrandan ayrılmadan önce şu anonsu yaptı: "Bir dakikalığına ayrılmak zorundayız. Burada neler olduğunu bilmiyoruz. Sayın seyirciler, bu ciddi bir durum, bunu bilmenizi istiyoruz."

Stüdyoyu tahliye ettikten sonra mikrofonunu açık bırakan spiker, dakikalar sonra stüdyoya geri dönerek saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu izleyicileriyle paylaştı. Olaya dair detayları aktarmaya devam eden spiker, stüdyonun bulunduğu binada insanların panikle koşmaya başladığını bildirdi.

Ancak ilk tahliyeden dakikalar sonra bu kez silahlı güvenlik güçleri stüdyoya girerek TV çalışanlarından binayı boşaltmalarını istedi. Spiker durumu izleyicileriyle paylaşırken, "Yeniden kaybolmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Tüm olumsuzluklara rağmen yayını sürdürmeye çalışan spikerler sosyal medyada büyük destek topladı.