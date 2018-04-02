''Tesla öyle bir iflas etti ki, inanamazsınız''

Elon Musk ilk tvitinde birkaç saat içerisinde önemli haberler paylaşacağını söyleyerek büyük bir merak yarattı. Daha sonra 'Tesla 1 Nisan 2018 tarihi itibariyle iflas etti' yazan Musk, devamında şu ifadeleri kullandı:

"Paskalya Yumurtası satışı da dahil olmak üzere gerçekleştirdiğimiz yoğun sermaye toplama çabalarına rağmen Tesla'nın tamamen iflas ettiği üzüntüyle duyuruyoruz. Öyle iflas ettik ki, inanamazsınız.

Çok sayıda iflas safhası var ve eleştirmenlerin haklı olarak işaret ettiği gibi, Tesla bunların hepsine uyuyor."

Elinde 'Bankwupt' (Bankrupt: İflas) yazan bir kartonla fotoğrafını da paylaşan Musk, "Elon, "Teslaquilla" şişeleri ile çevrelenmiş halde bir adet Tesla Model 3 aracının önünde yanaklarında kuruyan gözyaşı izleriyle kendinden geçmiş halde bulundu. Mutlu yeni aylar!" diye yazdı.

Vilas yatırım fonu yöneticisi John Thompson, geçtiğimiz hafta yaptığı analizde Tesla'nın 4 ay içerisinde batabileceğini açıklamıştı. Bu haberin üzerine Tesla Model 3 üretiminde yaşanan sıkıntılar ve geç teslimatların yanında, bir sürücünün ölümüyle sonuçlanan kaza ve Moody''sin şirketin notunu düşürmesi Tesla hisselerinin sert bir şekilde gerilemesine neden olmuştu.

Tesla hisseleri, haftanın son günü yaşanan yüzde 3.24'lük artışa karşın geçtiğimiz ayı yüzde 20.5 civarında düşüşle tamamlarken, bu oran şirketin halka arz edildiği 2010 yılından bu yana tarihindeki en büyük kayıp oldu.