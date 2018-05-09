SON DAKİKA
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN-İNCE GÖRÜŞMESİ BAŞLADI !
Cumhurbaşkanı Erdoğan-İnce görüşmesi başladı !
Cumhurbaşkanı Erdoğan-İnce görüşmesi başladı !
Vatandaşa zor anlar yaşattı Nereye kaçacağını şaşırdılar
Vatandaşa zor anlar yaşattı Nereye kaçacağını şaşırdılar
Vatandaşı zarara uğratan çeteye ''Pranga'' operasyonu
Vatandaşı zarara uğratan çeteye ''Pranga'' operasyonu
Trump açık açık tehdit etti ! İran'a gözdağı
Trump açık açık tehdit etti ! İran'a gözdağı
Ekonomi zirvesinden sonra flaş açıklama !
Ekonomi zirvesinden sonra flaş açıklama !
Tabela ve yön levhalarında yeni düzen
Tabela ve yön levhalarında yeni düzen
Şırnak'tan acı haber; İki çocuk ölü bulundu
Şırnak'tan acı haber; İki çocuk ölü bulundu
Muharrem İnce'den cezaevine sürpriz ziyaret
Muharrem İnce'den cezaevine sürpriz ziyaret
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 09 Mayıs 2018 19:33

Trump açık açık tehdit etti ! İran'a gözdağı

ABD Başkanı Trump, İran'ı açık açık tehdit etti.

Trump açık açık tehdit etti ! İran'a gözdağı
A+ A-

ABD Başkanı Donald Trump İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "İran ya müzakere edecek ya da bir şeyler olacak. İran nükleer programı başlatırsa ciddi sonuçları olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la 2015 yılında Obama yönetiminin imzaladığı nükleer anlaşmasından çekildikten sonra İran’a sert bir mesaj verdi. 

Kabine toplantısında İran’a yönelik yaptırımların çok kısa zamanda uygulanacağını söyleyen Trump, “İran'a nükleer programına başlamamasını tavsiye ediyorum. İran ya müzakere edecek ya da bir şeyler olacak. İran nükleer programı başlatırsa ciddi sonuçları olacak" dedi.

trump , tehdit , iran
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM