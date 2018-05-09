Trump açık açık tehdit etti ! İran'a gözdağı

ABD Başkanı Donald Trump İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "İran ya müzakere edecek ya da bir şeyler olacak. İran nükleer programı başlatırsa ciddi sonuçları olacak" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump, İran’la 2015 yılında Obama yönetiminin imzaladığı nükleer anlaşmasından çekildikten sonra İran’a sert bir mesaj verdi.

Kabine toplantısında İran’a yönelik yaptırımların çok kısa zamanda uygulanacağını söyleyen Trump, “İran'a nükleer programına başlamamasını tavsiye ediyorum. İran ya müzakere edecek ya da bir şeyler olacak. İran nükleer programı başlatırsa ciddi sonuçları olacak" dedi.