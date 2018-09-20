Trump açık açık tehdit etti: ''Unutmayız''

Petrol fiyatlarının yükselmesine Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğuülkelerini tehdit etti.



Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Petrol fiyatlarının yükselmesi konusunda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nü (OPEC) suçladı.

Sosyal medya hesabından "Fiyatları düşürün" diye açıklama yapan Trump, OPEC'i de tehditetti.

"Biz olmadan uzun süre emniyette olamazlar"

Trump, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi, "Ortadoğu ülkelerini biz koruyoruz. Biz olmadan uzun süre emniyette olamazlar. Ama yine de daha yüksek petrol fiyatlarında ısrar ediyorlar. Bunu unutmayız. OPEC tekeli fiyatları hemen şimdi düşürmeli!"

Trump, daha önce OPEC'in en büyük üreticisi olan Suudi Arabistan'a üretimi artırma çağrısı yaparak İran ile mücadelesinde yardım ettikleri Riyad'ın petrol konusunda Washington'a destek olması gerektiğini söylemişti.

Yaptırımlar 4 Kasım'da yürürlüğe girecek

Washington'ın Tahran'a yönelik yaptırımları 4 Kasım'da yürürlüğe girecek.

OPEC'in kurucu üyelerinden Venezuela da ABD'nin yaptırım listesinde bulunuyor.

Amerikan Enerji Bakanı Rick Perry, geçen haftalarda Rusya'ya bir ziyarette bulunarak, Suudi Arabistan, ABD ve Rusya'nın İran'dan kesilecek petrol tedarikinin yerine küresel üretimi kendi aralarında artırabileceği önerisinde bulunmuştu.