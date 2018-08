Trump Amerikan bayrağını yanlış boyadı

ABD Başkanı Donald Trump, Ohio eyaletinde bir çocuk hastanesini ziyaret ettiği sırada çocuklarla birlikte Amerikan bayrağını renklendirme etkinliğine katıldı.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'ın yayınladığı fotoğraflarda Trump'ın bayrağı renklendirirken kırmızı ya da beyaz yerine mavi renk kullanması, Twitter kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

The President has colored his flag wrong. That is all. pic.twitter.com/wWXBgR9I6V

@mirandayaver adlı kullanıcı, "Trump, abartısız Amerikan bayrağını doğru renklendiremedi. Amerikan bayraklarıyla bu kadar sarmaş dolaş olduktan sonra ilkokul öğrencilerine verilen ödevin üstesinden geleceği izlenimi uyandırmıştı" ifadelerini paylaştı.

.@realDonaldTrump literally can’t even color the American flag correctly. You’d think that after all that random hugging of American flags, he could at least get this elementary school task right. pic.twitter.com/GSCxMq5KCq