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  4. 28 Ağustos 2018 13:39

Trump Amerikan bayrağını yanlış boyadı

Amerikan bayrağını doğru renklendirmeyi başaramayan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter kullanıcılarını güldürdü.

Trump Amerikan bayrağını yanlış boyadı
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ABD Başkanı Donald Trump, Ohio eyaletinde bir çocuk hastanesini ziyaret ettiği sırada çocuklarla birlikte Amerikan bayrağını renklendirme etkinliğine katıldı.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'ın yayınladığı fotoğraflarda Trump'ın bayrağı renklendirirken kırmızı ya da beyaz yerine mavi renk kullanması, Twitter kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

@mirandayaver adlı kullanıcı, "Trump, abartısız Amerikan bayrağını doğru renklendiremedi. Amerikan bayraklarıyla bu kadar sarmaş dolaş olduktan sonra ilkokul öğrencilerine verilen ödevin üstesinden geleceği izlenimi uyandırmıştı" ifadelerini paylaştı.

@Subachef ise, "Bu daha ilk günü. Kreşi bitireceği güne kadar belki de bir şeyler öğrenebilir" diye şakalaştı.

Kimi kullanıcılar, ABD Başkanı'nın Amerikan bayrağının yerine Rus bayrağını yapmaya çalıştığını tahmin etti, kimileriyse Trump'ın çalışması sonucunda Hollanda bayrağı ortaya çıktığını belirtti.

Yine de birçok kullanıcı, bu yanlışın başka bir açıklaması olabileceği, örneğin ilk başta çocuklardan birinin hata yaptığı ve Trump'ın onu utandırmamak için şeridi sonuna kadar yanlış renkle boyadığı sonucuna vardı.
 
 
 

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