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  4. 04 Nisan 2018 16:43

Trump: ''Bizim aptallar yıllar önce bu savaşı kaybetti''

ABD Başkanı Trump, ABD'nin Çin ile ticaret savaşı halinde olduğu iddialarına böyle yanıt verdi.

Trump: ''Bizim aptallar yıllar önce bu savaşı kaybetti''
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ABD Başkanı Trump, ABD'nin Çin ürünlerine yüzde 25 ek gümrük vergi getirme kararıyla artan ABD-Çin gerilimi hakkında konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'da yaptığı açıklamada "Çin ile ticaret savaşında değiliz. Savaş yıllar önce ABD'yi temsil eden aptal veya beceriksiz insanlar tarafından kaybedildi. Şimdi yılda 300 milyar dolarlık bir ticaret açığımız var. Bunun devam etmesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

İKİ ÜLKE ARASINDA TİCARİ GERİLİM ARTIYOR

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından yayınlanan belgeye göre ABD, Çin'den ithal edilen yaklaşık bin 300 ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planlıyor.

Çin ABD'nin bu hamlesine misilleme olarak ABD'den ithal edilen 106 ürüne karşılıklı gümrük tarifesi getireceğini açıkladı.

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