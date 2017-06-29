Trump bombaladı ! ''Düşük zekalı, psikopat...''

ABD, Başkan Donald Trump'ın attığı zehir zemberek son tweetleri konuşuyor.

Trump, kendi partisi Cumhuriyetçilere yakın Joe Scarborough ile kız arkadaşı Mika Brzezinski'nin MSNBC'de sunduğu sabah programı Morning Joe'da kendisini eleştiren sözler sarf edilince küplere binip telefonuna sarıldı.

Bu sabahki programda Trump'a ait bir golf kulübünde, kapağında Trump'ı gösteren ve onun hakkında övücü sözler barındıran sahte bir TIME dergisi olduğu yönündeki haberler tartışılmıştı.

Trump programın ardından "Düşük reytingli Morning Joe'da hakkımda kötü konuşulduğunu duydum (ben artık izlemiyorum). O zaman düşük IQ'lu deli Mika, yanında psikopat Joe ile Noel arifesinde neden yanıma gelip benimle yemek yemek istediler" diye tweet attı.

Trump ayrıca kadın televizyoncunun "yüzünün estetik yüzünden kan içinde olduğunu ve teklifi kabul etmediğini" de öne sürdü.

Bu ifadeler ABD'de büyük yankı yaratmıştı durumda. MSNBC'nin yanı sıra çok sayıda Cumhuriyetçi Parti üyesi de Trump'ı kınadı. Trump "bir başkana yakışmayan sözler kullanmak, medyayı susturmaya çalışmak ve cinsiyetçilik" ile suçlanıyor.

MSNBC AÇIKLAMA YAPTI BEYAZ SARAY GERİ ADIM ATMADI

MSBNC kaynakları, iki televizyoncunun Noel öncesi Trump'ın tatil yaptığı kendisine ait Mar-a-Lago'daki tesiste röportaj yapmak istediklerini doğrularken Trump'ın bugünkü tweet'inde belirttiği gibi "Noel arifesinde ona katılma" gibi bir taleplerinin ise olmadığını söylediler.

Cumhuriyetçi Kongre üyelerinden dahi tepki gelmesine rağmen Trump geri adım atmış değil. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders tweetleri savundu, "Ateşe ateşle karşılık veren bir başkanımız var. Liberal medyanın zorbalık etmesine izin vermez" dedi. Sanders, "O programda bana da çok defa saldırdılar" diye ekledi.