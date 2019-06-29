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  4. 29 Haziran 2019 10:44

Trump: ''Bu gerilimde Erdoğan'ın suçu yok''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaklaşık 40 dakikalık bir görüşme gerçekleştiren ABD Başkanı Trump, G-20'de basın toplantısında konuştu. Trump S-400 geriliminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suçunun olmadığını söyledi.

Trump: ''Bu gerilimde Erdoğan'ın suçu yok''
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Trump özetle şunları söyledi;

"ABD Başkanı Trump, Obama yönetimi Patriot'ları Türkiye'ye satmadı. İdlib'de sivillerin ölmesini istemeyiz. Karmaşık bir durum üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahip Brunson'ı geri verdi. Kimse geri alamamıştı. Başkan Obama geri alabildi mi? Hayır, sonsuza dek hapiste kalabilirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Bu gerilimde Erdoğan'ın suçu yok. Ben iyi anlaşıyorum ve ona adaletsiz davranıldığını düşünüyorum."

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